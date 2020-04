Nulla dollár alatti olajár – magyarázat a piaci helyzetre

A májusi olaj futures szerződések ára negatív dollár tartományba is bezuhant a tőzsdén. Volt, aki azért fizetett, hogy ne vegye át az olaját. ???? Elmagyarázzuk hogyan is jöhetett ez össze. ???? Tőzsde történelmet írt tegnap az olaj ár Az olaj világpiaci ára körül alakuló mizériáról, az roszágok között dúló ellentétekről mi is számtalanszor írtunk