Csűrös Karola lábra sem tud állni

Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, ám a színésznő még nincs túl súlyos problémáján, jelenleg is 24 órás segítségre szorul.

Indirekt - Ma 07:16 Bulvár

A trombózisból gyógyuló színésznő a kórházat már elhagyta, de otthon is az ágy rabja lett, nem tud járni sem. Csűrös Karola éjjel-nappal felügyeletre szorul, még a mosdóba sem tud egyedül kimenni. Az ápolónője mellett a családja segíti át a nehéz időszakon. “Nagyon ijesztő volt, már csak a fájdalom is, amit a térdemben éreztem, ezért is