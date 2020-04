Egészen példátlan dolog történt a benzinkutakon

Propeller - Ma 17:54 Belföld

Ez csak az autósoknak öröm, mert a gazdaságnak nem annyira szerencsés, és a forint gyengülése is szerepet játszik benne. Fotó: Pixabay A magyar benzin a legolcsóbb az unióban, a gázolaj most a harmadik legalacsonyabb áron fogy, így most már végképp nem lenne érdemes külföldön tankolni, már ha utazna még valaki – írja…