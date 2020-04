Védett vagy az új koronavírussal szemben?

BorsOnline - Tegnap 08:30 Egészség

Magyarországon először egy budai klinikán végeznek olyan komplex vizsgálatot a koronavírussal kapcsolatban, ami nem csak az esetleges fertőzöttséget mutatja ki, hanem azt is, hogy a páciens szervezete termel-e és ha igen akkor pontosan mennyi ellenanyagot. Most megmutatjuk, hogyan is fest a 24 órán belül eredményt produkáló tesztelés.