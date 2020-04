Operatív törzs: újabb védőeszközök érkeznek Magyarországra

Beszámolt arról is, hogy a Magyar Honvédség katonái befejezték a fővárosi Pesti úti idősotthon fertőtlenítését. Hozzátette: a vegyvédelmi zászlóalj mintegy 1500 liter fertőtlenítőszert használt fel, és szükség esetén további fertőtlenítésre is felkészültek. Azt is elmondta, hogy mintegy ezer katona tartózkodik külföldön, műveleti területen;…