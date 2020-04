Éjszakai kijárási tilalom lesz Kecskeméten

Ezen a hétvégén ismét lezárják a Margitszigetet - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.Szombaton és vasárnap reggel 9 és este 8 óra között tilos a szigetre belépni.Emellett az Óbudai-szigetet, a Római-partot és a Normafát is lezárták, de a Népsziget is zárva van. A Városliget nincs lezárva, de azt kérik, tartsuk be a ki