Maradjon a földben az olaj, árháborúra készülnek a légitársaságok

A tőzsdék a tegnapi borús hangulat után ma mérsékelten optimisták. Az USA-ban jön a következő izgalmas munkanélküliségi adat, miközben az elnök ismertetni készül a gazdaság újranyitásának tervét. Pesten is szerény emelkedés van, a forint is erősödik. Két légitársaság részvénye is emelkedni tudott.