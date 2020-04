Kegyetlenül kiakadt a DK Orbánra: "Még most is a focit akarja menteni!"

Ahogyan a normál bankadót, az úgynevezett “járáványadót” is csökkenthetik a bankok azzal, ha a látványcsapatsportokat - például a focit - támogatják, a különadóról szóló rendelet ugyanis simán lehetőséget ad nekik erre.

Az arról szóló kormányrendelet alapján ugyanis a pénzintézetek akár meg is felezhetik a védekezési alapba befizetendő összeget, ha helyette látványsportokat támogatnak. A kormányt hiába kerestük. A Momentum szerint a focikluboknak fel kellene ajánlaniuk az állami támogatásuk felét a koronavírus elleni védekezésre.

Felháborító, hogy a kormány még koronavírus-járvány idején is a focit akarja menteni – A bankok járványadójából is Orbán kedvenc sportját tolnák meg – mondta el Ráczné Földi Judit, a Dk székesfehérvári önkormányzati képviselője. Ahogyan a normál bankadót, az úgynevezett “járáványadót” is csökkenthetik a bankok azzal, ha a…