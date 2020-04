Alaposan elromlik az idő: jelentős lehűlés várható

Vastag felhők, bő csapadék várható. Az ország északi felén megvastagszik a felhőzet, és helyenként eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Éjszaka mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, keleten eleinte még zivatar is lehet, majd hajnalban az Északi-középhegységben és a dunántúli hegyvidéken…

Markáns hidegfront vonul át fölöttünk zivatarokkal, erős lehűléssel, viharos széllel. Az esőt hajnalban átmenetileg néhol havas eső, a hegyekben hó is felválthatja. Kedden csökken a felhőzet és már csak helyenként lehet záporos, vegyes csapadék. Szerda reggelre gyengül a szél és sokfelé fagypont alá csökken a hőmérséklet. Ezt követően…

