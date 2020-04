Media1 - Ma 10:27 Média

Ma jelentette be új, tavaszi műsorrendjét az RTL Klub. Ez jelentős változásokat hoz a csatorna kínálatában azon felül is, amelyekről a napokban már mi is hírt adtunk, hogy új karanténos műsorok váltják az RTL Klubon A Tanár új évadát és az Apatigris című sorozat folytatását.