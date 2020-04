Liner - Ma 09:55 Külföld

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint a világszerte tomboló koronavírus-járvány már közel 1.8 millió embert fertőzött meg, és ebből több mint 108 ezer ember hunyt el. The post Már 17 ezer fölött jár a spanyol koronavírus-halottak száma appeared first on Liner.hu.