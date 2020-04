1310 főre nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon és elhunyt 8 beteg

Liner - Ma 08:58 Életmód

Az elmúlt nap során 120 újabb igazoltan koronavírusos személyt találtak az országban, nyolcan pedig életüket vesztették a fertőzés következtében. The post Koronavírus – újabb 8 halott és összesen 1310 fertőzött Magyarországon appeared first on Liner.hu.