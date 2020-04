Újabb 56 embert visznek kórházba a Pesti úti idősotthonból

Már 1310 fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon, a Pesti úti idősotthonban újabb 56 esetet regisztráltak, de közülük mindenki jó általános állapotban van, senki nem került intenzív osztályra. Vasárnap katonák bevonásával teljes fertőtlenítés kezdődik az intézményben. Müller Cecília szerint továbbra sem tudni, pontosan hogyan került be az ottho

A Pesti úti idősotthon fertőzöttszámától függetlenül is megugrott Magyarországon a koronavírusosok száma - közölte Müller Cecília. Az operatív törzs most két napra szünetelteti napi tájékoztatóit.

A Pesti úti idősek otthonának gócponttá válása miatt az országos tisztifőorvos országszerte elrendelte a szociális intézmények ellenőrzését, hogy a hasonló eseteket elkerüljék. Ezen kívül is folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma a hazánkban, így az operatív törzs azt kéri, húsvét alatt is tartsuk be az összes korlátozó intézkedést.