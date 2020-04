1310 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 beteg.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos,…

Ezzel 85 főre emelkedett az elhunytak száma. Itt a húsvét és a jó idő, de a kijárási korlátozások továbbra is életben vannak, és több népszerű kirándulóhelyet is elzártak a turisták elől.

1190 főre nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma és elhunyt 11 beteg. Müller Cecília országos tiszti főorvos az ország teljes területére elrendelte az idősotthonok ellenőrzését, és ezek meg is kezdődtek.

Már a hivatalosan megerősített létszám is átlépte az 1300 főt, de sajnos ennél sokkal több fertőzött is lehet hazánkban. Sajnos a halálos áldozatok száma is nyolccal nőtt. A szakemberek a jövő héten a számok ugrásszerű emelkedésére számítanak. Szombat reggelre 120-szal nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, így…