Liner - Ma 09:07 Életmód

A fertőzöttek számának jelentős ugrása annak köszönhető, hogy kiderült, a Pesti úti idősek otthonában nem kevesebb, mint 151 fertőzött személyt találtak.