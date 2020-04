Müller Cecília ellenőrizte a Pesti úti idősotthont, azonnali döntést hozott

Infostart - Ma 10:06 Belföld

Mind a 151 fertőzöttet a Korányi kórházba szállították a Pesti úti idősotthonból, függetlenül az egészségi állapottól – jelentette be Müller Cecília az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos országos ellenőrzés rendelt el az idősotthonokban. Kiderült az is, hogy mostantól a dohányboltoknak is be kell zárniuk 15 órakor.