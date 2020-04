További turisztikai korlátozásokat vezetnek be országszerte

16 kapcsolódó hír Bevezető szöveg megjelenítése Opciók

További turisztikai korlátozásokra számítson országszerte ATV - Ma 13:07 Belföld További korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében az önkormányzatok országszerte, így a Balaton-parti városokban is. A Velencei-tó és a Dunakanyar települései is azt kérik, hogy a húsvéti hosszú hétvégén mindenki maradjon otthon. Balatonfüreden csütörtök délben, Visegrádon péntek reggel lépnek életbe új…

