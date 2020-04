Megunta a kormány a fővárosi önkormányzat totojázását, most szobáról szobára ellenőrzi az idősotthont. Nagyjából egy hete kiderült, hogy gond lehet a főváros által fenntartott idősek otthonában, de Karácsony még nemrég is úgy nyilatkozott, hogy „mindent megtettek”.

Tegnap 17:18

A kormány után a főváros is hozhat korlátozó intézkedéseket csütörtökön, felvetődött a Margitsziget lezárása is – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Reméli, hogy a fővárosból nem lesz gócpont.