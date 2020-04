895 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 11 beteg

Liner - Ma 07:23 Életmód

Megérkeztek a legfrissebb hazai vonatkozású adatok a koronavírus-járványt illetően, ezek szerint az igazolt fertőzöttek száma 78-cal, a halottak száma pedig 11 fővel nőtt. The post Újabb 11 beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma pedig a 895-öt is elérte appeared first on Liner.hu.