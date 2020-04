Intenzív osztályra vitték Boris Johnsont, de nem szorul művi lélegeztetésre

Propeller - Tegnap 21:43 Külföld

Tíz napja jelentette be Boris Johnson, hogy elkapta a koronavírus-fertőzést, és bár nem voltak súlyos tünetei, állapota a hétvégén rosszabbodott, és vasárnap kórházba ment. Fotó: Facebook/Boris Johnson A brit miniszterelnök még ma délután is azt mondta, hogy jól érzi magát, továbbra is dolgozik. Hétfő este azonban tovább romlott…