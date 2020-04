Orbán bejelentette a gazdaságvédelmi akciótervet: visszatér a 13. havi nyugdíj is

Öt programot indítanak el, átvállalják a bérköltségek egy részét is.

10 év megfeszített és szívós munkával már egyenesbe jöttük, amikor a koronavírus-járvány komoly kihívás elé állított minket – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délben. A miniszterelnök szerint egyszerre kell megküzdenünk a járvánnyal és a gazdasági nehézségekkel.

Összesen öt programot indítanak el, visszaépítik a 13. havi nyugdíjat is.

Pénzcentrum - Ma 12:16 Belföld

