Kiderült, hogyan működik a fizetési moratórium a hitelkeretnél!

Gazdaság

Az MNB állásfoglalása alapján minden hitelkeretre – így a folyószámlahitelre és hitelkártyára is – is érvényes a hitel moratórium. A jegybank közleményéből azonban most kiderült, hogyan kell alkalmazni a törlesztés szüneteltetését ennél a speciális termékkörnél. A hitel moratórium ideje alatt, azaz 2020.03.19-től 2020. december végéig nem…