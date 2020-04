Kórházba került Boris Johnson

Indirekt - Ma 23:22 Külföld

Boris Johnsonnak tíz napja pozitív lett a koronavírus-tesztje, tünetei továbbra is fennállnak, ezért kórházba szállították. A hírről a BBC számolt be. Korábban az Indirekt is megírta, hogy az Egyesült Királyság miniszterelnökének koronavírus-tesztje pozitív lett. Akkor tünetei enyhék voltak és, önkéntes karanténba vonult a Downing Street-i miniszt