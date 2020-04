Spanyolországban már napok óta csökken a fertőzöttek száma

A COVID-19 járvány március 4-ei megjelenése óta 744 embert fertőzött meg Magyarországon, amelyből immáron 38 személy hunyt el és 67 fő gyógyult meg, a legfrissebb, hétfő reggeli adatok szerint. The post 38-ra emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma Magyarországon appeared first on Liner.hu.