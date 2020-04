Szlávik:  Nem lehet megmondani, mikor tetőzik

Szlávik János szerint sok betegük számolt be arról, hogy a koronavírus első tünetei közé a szaglás- és az ízérzés elvesztése is tartozik. A Szent László kórház infektológus főorvosa exkluzív interjút adott az RTL Híradónak, amiből az is kiderül, hogy Szlávik szerint mikor tetőzhet a járvány!