Orbán: Szerdán lesz döntés, hogy meghosszabbítják-e Húsvétra is a kijárási korlátozást

Ezt Orbán Viktor jelentette be péntek reggeli rádióinterjújában, ahol beszélt a koronavírussal szembeni védekezés további menetéről is.

PécsiStop - Ma 10:33 Belföld

Március közepe óta kérte a kormányt, még egy törvénytervezetet is benyújtott az MSZP, hogy az egészségügyben és szociális területen dolgozók is kapjanak egyszeri nagyobb bértámogatást, bár a béremelésre is szükség lenne náluk. Orbán Viktor pénteken jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók még az idén 500 ezer forintos pluszjuttatást…