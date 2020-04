Koronavírusos lett egy budapesti idősotthon öt lakója

ATV - Ma 18:34 Belföld

Koronavírusos lett a Pesti Úti Idősek Otthona öt lakója is – jelentette be péntek este a Karácsony Gergely a Facebookon közzétett videójában. A főpolgármester arról számolt be, hogy további 13 lakó került kórházba a vírusra jellemző tünetekkel.