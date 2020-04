Zacher Gábor azt üzente: ennél még súlyosabb is lehet a helyzet

Indirekt - Ma 12:15 Bulvár

Tegnap még különös szerelmes üzenetekkel volt tele a közösségi oldala, de most egészen más miatt szólalt meg a nyilvánosság előtt. Ganxsta Zolee sosem volt a szabálykövető ember mintaképe, ezt maga is elismerte tegnap esti élő bejelentkezésében: „én se vagyok egy szabályhuszár, de most azt javaslom mindenkinek, hogy tartsuk…