"A védőfelszerelésünk a saját fehér köpeny" – egy kisvárosi háziorvos koronavírus idején

HVG - Ma 06:30 Gazdaság

"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell." Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki a világjárvány kitörése ellenére is mindennap rendel – igaz, beteget nem fogad, telefonon ad segítséget a rendelőből. Az államtól eddig mindössze egyetlen doboz sima maszkot kapott, azért is Ceglédig kellett menni. Komolyabb védőruha…