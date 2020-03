Látható lesz az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége is a kormányzati oldalon

Keddtől részletesebben közlik a koronavírus miatt elhunytak adatait, látható lesz az életkoruk és a nemük is, ígérik a koronavirus.gov.hu oldalon. Azt is közzéteszik, hogy a vírusfertőzés előtt is szenvedett-e már valamilyen krónikus alapbetegségben az illető, valamint azt, ha az elhunytnak nem volt ismert krónikus betegsége.