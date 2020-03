A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos,…

343-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt egy újabb idős beteg is.

A fertőzöttek száma is nőtt.

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 343-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt egy újabb idős – krónikus alapbetegségekkel küzdő – beteg – jelentették be az illetékes hatóságok a magyar kormány hivatalos tájékoztatóoldalán, a koronavirus.gov.hu-n, szombat reggel 6…

A fertőzöttek száma is nőtt.

Eddig összesen 343 fő fertőzöttet azonosítottak be Magyarországon.

Borsod24 - Ma 07:46 Megyei

Sajnos, ahogy arra a hivatalos szervek is számítottak az elmúlt napokban, csak most kezd igazán ráerősíteni a koronavírus hazánkban. Immáron 343 igazolt fertőzést regisztráltak Magyarországon, a gyógyultak száma nem változott, de sajnos egy újabb áldozatról is beszámolhatunk. Újabb 43 embernél igazoltak koronavírus-fertőzést, ezzel…