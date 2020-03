Orbán Viktor: életbe lép a kijárási korlátozás

Szombat reggeltől kijárási korlátozás lép életbe, ezt Orbán Viktor jelentette be a Kossuth Rádióban.

Orbán Viktor kijárási korlátozásokat jelentett be a Kossuth rádióban. Az intézkedés szombattól lép érvénybe, a részletei már megjelentek a Magyar Közlönyben. Közben Magyarországon 300-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, világszerte meghaladta a félmilliót. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!

