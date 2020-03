Népszava: a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyik munkatársa is fertőzött

Propeller - Ma 07:24 Belföld

Az NNK egyik vezetőjének a közvetlen munkatársát is hazaküldték a hivatalból. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) egyik vezetője is koronavírus fertőzött lett. A Népszava szerint szerdán az érintett vezető egyik közvetlen férfi munkatársát is hazaküldték a hivatalból, de akikkel szintén együtt dolgoztak, azokat nem…