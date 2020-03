5 nap alatt már 7 ezer, a járvány miatt munkanélkülivé vált ember keresett B-tervet. Így hívják azt az önkéntes alapon szervezett oldalt, ahol most már 160 cég keresi új munkatársait. 25 önkéntes folyamatosan azon dolgozik, hogy minél több olyan munkaadóval vegyék fel a kapcsolatot, akiknél most is van felvétel.