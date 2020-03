Fertőtlenítőszerek gyártására áll át a MOL egyik üzeme

A Mol Magyarország is segíti a kórházak fertőtlenítőszerrel való ellátását - jelentette be az állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalat ügyvezető igazgatója a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Almásfüzitőn elkezdték a fertőtlenítőgyártást; a termék használható tárgyakra és az emberi bőrre is - jelentették be az Operatív Törzs szerdai sajtótájékoztatóján.

A MOL-csoport elkedte fertőtlenítőszerek gyártásárát, és két héten belül ezek megjelenhetnek a kiskereskedelemben is, de emellett nem hagynak fel a finomítással sem - mondta el a vállalat ügyvezető igazgatója az operatív törzs sajtótájékoztatóján. A Honvédség újabb 13 vállalatnál jelent meg, hogy segítse a tevékenységet, és azt is megtudtuk,…

Jó ütemben halad a konténerkórház építése Kiskunhalason, már a lélegeztetéshez szükséges eszközöket is beszerelték – mondta a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője szerdán online sajtótájékoztatón. Lakatos Tibor ismertette: a kormány újabb 15 milliárd forintot különített el beszerzésre,…

Kapacitásbővítést hajtanak végre hamarosan az intenzív osztályokon- jelentette be szerdán az operatív törzs.

Első körben a közlekedési vállalatokhoz juttatjuk el a fertőtlenítőt, majd a nagyüzemekhez, utána pedig a kiskereskedelemben is megjelenik, elsőként a MOL-kutakon

A Mol fertőtlenítőszert fejlesztett ki, ami tárgyakra és emberi bőrre is alkalmas. Ebből napi 50 ezer litert termelnek. A honvédelmet már 84 nagyobb vállalathoz kivezényelték, emellett 15 nagyvárosban segítik a járőrőzést is. Bővítik az intenzív osztályok kapacitását. A kiskunhalasi mobil kórházba már megérkeztek a lélegeztetők is. A Hungexpo termé