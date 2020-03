Több ezer magyar háztartásnál várható áramszünet

Portfolio - Ma 14:36 Gazdaság

Több szolgáltatónál is a hetekben végeznek szokásos, előre beütemezett karbantartási munkákat, amelyek most különösen kellemetlenek a koronavírus miatt otthon tartózkodó fogyasztóknak. A napokban a UPC is karbantartást végez, az érintett háztartásokban órákon keresztül nincs internet, telefon vagy TV-szolgáltatás.