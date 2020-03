G7 - Tegnap 09:32 Külföld

„Most futunk a járvány után. Fokozatosan zárkóztunk be, ahogy azt most Európa teszi. Franciaország, Spanyolország, Németország és az USA is ezt csinálja” – mondta a New York Times riportjában Sandra Zampa, Olaszország egészségügyi államtitkára.