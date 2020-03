Egy fiatal nő a koronavírus 9. áldozata Magyarországon

Ezt a tiszti főorvos jelentette be az operatív törzs sajtótájékoztatóján.

Az országos tisztifőorvos szerint a 9. elhunyt egy fiatalabb nő, akinek több betegsége is volt.

A járványnak már 9 halálos áldozata van – jelentette be Müller Cecília országos tiszti főorvos. A kilencedik halálos áldozat egy fiatalabb hölgy, akinek számos krónikus betegsége is volt – szív- és érrendszeri betegsége és anyagcsere-rendellenessége is volt.