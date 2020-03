Koronavírus: újabb bejelentéseket tehet Orbán Viktor

Azonnali - Ma 11:00 Vélemény

Meghosszabbítják a gyedre való jogosultságot, felfüggesztik az adótartozások végrehajtását is a veszélyhelyzet végéig, jelentette be Orbán. A miniszterelnök azt is elmondta: sokkal több megfertőződött van, mint ahány regisztrált eset.