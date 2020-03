Házi karanténba vonul Angela Merkel

Németországban nem megengedett továbbá, hogy két főnél több tartson összejöveteleket ezentúl - jelentette be ma Angela Merkel kancellár. Az intézkedést alól kivételt képeznek a családtagok és az egy háztartásban élők. Az éttermeket és a fodrászatokat szintén bezárják.

A korlátozások áldozatokkal járnak, de mindenkinek be kell tartania a szabályokat, mert „így menthetünk meg életeket” – hangsúlyozta a kancellár.

Természetesen továbbra is szabad munkába járni.

Az emberek közötti közvetlen fizikai kapcsolatok további korlátozásáról állapodtak meg a német tartományok és a szövetségi kormány a koronavírus-járvány lassítása érdekében - jelentette be Angela Merkel kancellár vasárnap Berlinben.

Berlin - Nem korlátozzák a munkába járást, lehet bevásárolni, orvoshoz menni és a friss levegőn sportolni, a két méteres távolságot azonban be kell tartani.

OrientPress - Tegnap 10:00 Külföld

Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít – jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.