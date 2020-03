"Én most ijesztgetés-párti vagyok"

Dr. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára a kijárási tilalmat se tartaná túlzásnak a járvány megfékezésére, különben a végén még Magyarországon is aszerint kell porciózni az ellátást, hogy kinek van nagyobb esélye a túlélésre.

Nagyon hamar megugorhat idehaza is a koronavírusos betegek száma, és ha nálunk is hasonló helyzet alakulna ki, mint amilyen most az olaszoknál van, valamint ha azt nem tudjuk megfelelően kezelni, akkor az “véglegesen demoralizálhatja az egészségügyet” – fejtette ki véleményét dr. Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara (Mok) titkára. A 444…