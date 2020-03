Orbán: a tömeges megbetegedések nem kerülhetők el

Gondola - Ma 09:07 Belföld

Milliószám vannak maszkok Magyarországon, gyártanak is ilyeneket - például a börtönökben -, nyersanyagot is szereznek be, és a különböző típusú maszkok mindegyikéből vásárolnak - közölte. "Nem kéregetünk (...), hanem magunkról gondoskodunk".