További katonákat vezényelnek a határokra

Müller Cecília kiemelten kérte az időseket, a 65 év felettieket, hogy maradjanak otthon. Ők ugyanis az életkoruknál fogva is veszélyeztetettek, nem beszélve arról, ha más betegségük is van.Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fiatalok is veszélyeztettek lehetnek, ha immunhiányos vagy más krónikus betegségben szenvednek.A tisztifőorvos azt…