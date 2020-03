Éjféltől kijárási tilalom lép életbe Szlovéniában

Tirolt lezárták, Szerbiában éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, de Ukrajnában, Romániában, Horvátországban és Szlovéniában is tovább szigorították az intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés jegyében.

Ausztria és Szerbia után most Szlovénia is kijárási tilalmat vezet be, ezzel már három szomszédos ország is meglépte a legszigorúbb védekezési formát. Szlovénia egész területére kijárási korlátozásokat jelentett be csütörtökön Ales Hojs belügyminiszter a szlovén közszolgálati televízióban. Éjféltől az ország lakóinak csak abban az esetben…