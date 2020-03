Bódi Sylvi megunt ruhái után most maszkokat árul

A modellt azzal vádolják, hogy a járványon akar nyerészkedni. Bugyik és melltartók helyett most előre bevásárolt maszkokat árul zárt csoportjában a modell, amit nem mindenki vesz jó néven. Eddig megunott cuccain adott túl Bódi Sylvi, de Baliról hazatérve most arra gondolt, a jelenleg is pusztító világjárvány ideje alatt nagyobb igény van…