Közgazdász: A kormánynak azonnali lépéseket kellene tennie, hogy mérsékelje a károkat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megfogalmazta, miket várna el a lakosság segítése érdelében a bankoktól, a kormány pedig már döntött is. Eszerint az idén egyetlen hitelt sem kell törleszteni, jön az olcsó személyi kölcsön, de még számos más intézkedésről is határozott a kabinet.

Az MNB kiadott egy, hogy is fogalmazzak, ajánlást a bankoknak, amit ha azok nem akarnak teljesíteni, a kormányt kéri, hogy kényszerítse rájuk. Update: a kormány már be is jelentette, hogy így lesz. Ez gyorsan ment. Előre mondom, mi lesz a személyi kölcsönökkel: mind el lesz utasítva. Ezt csináltuk 10 éve is, amikor kötelezővé tették a bankoknak,…