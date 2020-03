A kormányülés szünetében egy Facebook-videóban gazdasági döntéseket jelentett be Orbán Viktor, amelyeket a koronavírus okozta válság ellensúlyozásra vezetnek be. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ezek csak az első és a lesürgetőbb intézkedések, amiket újabbakat fognak követni. Íme a 6 pont:

A kissé döcögős – másnéven hatalmas technikai malőr – indulás után Orbán Viktor videója már hanggal is elérhető. A miniszterelnök azt mondta, hogy a járványügyi intézkedések után most már gazdasági intézkedéseket is meg tudtak tenni. Ezek tükrében ismertette a kormányülésen hozott új döntéseket: A vállalkozások és minden…