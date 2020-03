Két koronavírusos beteg van súlyos állapotban most Magyarországon

Portfolio - Ma 14:40 Gazdaság

Az operatív törzs megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját. Megtudtuk többek között, hogy Magyarországon is sikerült izolálni a vírust, és elkezdődött a vakcina tesztelése, de akár töb év is lehet, mire fogalomba kerül. Megtudtuk, hogy két beteg is súlyos állapotban van. Azt viszont nem tudtuk meg, hogy miért, és meddig nem közölnek területi adatok