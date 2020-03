Franciaországban kijárási tilalom, Angliában 14 napos javasolt otthonmaradás

Ursula Von der Leyen nemrég a G7 országcsoport vezetőivel is egyeztetett, velük is ismertette a beutazási korlátról szóló javaslatot.

Az EB javaslata szerint kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.

Harminc napos beutazási korlátozás elrendelésére szólította fel az európai uniós tagállamok vezetőit a koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából hétfőn az Európai Bizottság, ezen időszak alatt kizárólag azok léphetnének be harmadik országokból a közösség területére, akik esetében ez elengedhetetlen.

Biztosítani kell továbbra is az áruk és szolgáltatások szabad mozgását az Európai Unión belül.

Harminc napig csak saját állampolgárait engedné be az unió, plusz akik fontos dolgokat szállítanak. A nemzeti határok is zárhatók, de továbbra is biztosítani kell az áruk és szolgáltatások szabad mozgását az Unión belül,