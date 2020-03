Falus: jelentős lépés a vírus izolálása

ATV - Ma 16:15 Belföld

Elsőként izolálta a koronavírust Magyarországon – egyebek mellett ezt jelentette be Müller Cecília az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. A tisztifőorvos gratulált a tudósoknak, és hozzátette: ezzel a vakcinafejlesztésre is lehetőség nyílik, és ezáltal a vírus jobb megismerésére is.